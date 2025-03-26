Tekirdağ'da 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne yolu üzeri Ulaş Mahallesi ile Marmaracık Mahallesi arasında meydana geldi. Trafiği tehlikeye düşürdüğü iddia edilen iki kamyon nedeniyle servis minibüsü yavaşladı. Daha sonra aynı yöndeki 3 otomobilin de kazaya karışması sonrası 4 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası yaralanan otomobil sürücüsü Gülçin G., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.