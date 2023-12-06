Tekirdağ'da 4 şüpheli uyuşturucudan yakalandı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 şüpheli uyuşturucudan yakalandı.

Tekirdağ'da 4 şüpheli uyuşturucudan yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 şüpheli uyuşturucudan yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, Kapaklı ilçesinde B.Ç. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 53 gram bonzai, 26 adet şeffaf kilitli poşet, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Aynı ilçede E.Y. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 18 gram bonzai bulundu. Olayda şahıslar gözaltına alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Jandarma, çalışmalarının devamında S.K. ve G.İ. isimli şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları araçta yaptığı aramada 17 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.