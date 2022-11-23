Tekirdağ'da 420 milyon makaron ele geçirildi

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 420 milyon makaron ele geçirildi.

Tekirdağ'da 420 milyon makaron ele geçirildi
Editör
EditörEditör
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Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda 420 milyon makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesinde iki depoya operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 420 milyon boş makaron ele geçirildi. El konulan makaronların piyasa değerinin 84 milyon olduğu öğrenildi.

Operasyon neticesinde depoda bulunan bir kişi gözaltına alınırken, şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da 420 milyon makaron ele geçirildi
Tekirdağ'da 420 milyon makaron ele geçirildi
Tekirdağ'da 420 milyon makaron ele geçirildi