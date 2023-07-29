Tekirdağ'da 455 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'da polis ekipleri yaptıkları operasyonlarla 455 litre kaçak içki ele geçirdi.

Tekirdağ'da 455 litre kaçak içki ele geçirildi
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Tekirdağ’da polis ekipleri yaptıkları operasyonlarla 455 litre kaçak içki ele geçirdi.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri 3 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 750 adet boş alkol şişesi, 425 litre rakı, 9 adet alkol yapımında kullanılan damıtma kazanı, 30 litre el yapımı bira ele geçirdiler.

3 ayrı adrese yapılan operasyonun ardından kaçak içki ürettikleri tespit edilen Y.Y, N.V ve R.K isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.