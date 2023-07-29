Tekirdağ'da 455 litre kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'da polis ekipleri yaptıkları operasyonlarla 455 litre kaçak içki ele geçirdi.
Tekirdağ’da polis ekipleri yaptıkları operasyonlarla 455 litre kaçak içki ele geçirdi.
Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri 3 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 750 adet boş alkol şişesi, 425 litre rakı, 9 adet alkol yapımında kullanılan damıtma kazanı, 30 litre el yapımı bira ele geçirdiler.
3 ayrı adrese yapılan operasyonun ardından kaçak içki ürettikleri tespit edilen Y.Y, N.V ve R.K isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.