Tekirdağ'da 5 adrese silah ve kaçak sigara operasyonu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 5 adrese yönelik operasyonda tabanca, kaçak sigara ve kaçak sigara doldurma malzemeleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kaçakçılık Suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara istinaden Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 3 şahsa ait 2 işyeri, 2 depo ve 1 ikamet adresinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 105 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1020 paket gümrük kaçağı sigara, 43 paket gümrük kaçağı puro, 7 adet elektronik sigara likidi, 36 adet elektronik sigara, 357 adet cinsel içerikli hap, jel vb. ürün, 1 adet elektrikli tütün doldurma makinesi, 10 adet el tipi tütün sarma makinesi, 5 bin 740 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 29 bin 200 adet boş makaron, 9 bin 850 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Olayda 3 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlemlere başlandı.