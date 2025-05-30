Tekirdağ'da 5. kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 5. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Fevzipaşa Mahallesi Sevecen Sokak’taki 5 katlı bir apartmanda dün saat 18.55 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın beşinci katındaki evlerinde bulunan 2 yaşındaki M.Ç. isimli kız çocuğu, açık olan camdan aşağı düştü. Küçük çocuğun beton zemine düştüğünü gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı M.Ç.’yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haberi alan minik M.Ç.’nin ailesi sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.