Tekirdağ'da 5 saatlik sivil denetimde 346 bin TL ceza kesildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sabit ve seyir halinde sivil denetime çıktı. Denetimde 175 araç ve sürücüsüne 342 bin lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesinde 22.00-03.00 saatleri arasında sabit ve seyir halinde denetim yapıldı. Seyir halindeki denetimlerde polis ekipleri şehirde girilmedik sokak bırakmadı. Polis ekipleri, sokak araları, sahil yollarına girerek kusurlu sürücü ve araçları tek tek tespit ederek işlem yaptı. Sabit denetimlerde ise denetim noktası oluşturan ekipler, yolda durdurdukları araç ve sürücüleri tek tek kontrol etti.

Yapılan sivil trafik denetimlerinde, 634 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde toplam 175 araç ve sürücüsüne 342 bin 596 TL idari para cezası uygulanırken, 16 araç trafikten men edildi.

Sivil Trafik denetimlerin aynı kararlılıkla devam edileceği vurgusu yapıldı.