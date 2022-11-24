Tekirdağ'da 50 ton sahte şarap ele geçirildi

Tekirdağ’da jandarma ekipleri, piyasa değeri 1 milyon 650 bin TL olan 55 ton şarap ele geçirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri izinsiz şarap üretimine geçit vermedi. Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi’nde T.F.’ye ait işletmede Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM/İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli ile yapılan arama neticesinde izinsiz üretimi yapılan piyasa değeri 1 milyon 650 bin TL 55 ton şarap tespit etti. 5 ton izinsiz üretilen şaraba el konulurken, olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.