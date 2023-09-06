Tekirdağ'da 500 dönüm anız alev alev yandı

Tekirdağ Çorlu'da yaklaşık 500 dönümlük anız tarlasında çıkan yangın, ayçiçek tarlalarına sıçramadan önlendi.

Tekirdağ'da 500 dönüm anız alev alev yandı
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Tekirdağ Çorlu’da yaklaşık 500 dönümlük anız tarlasında çıkan yangın, ayçiçek tarlalarına sıçramadan önlendi.

Olay, Hatip - Sarılar yolu üzerindeki anız tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki sürücü ve vatandaşların ihbarı üzerine bölge itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, 500 dönüm tarlayı kısa sürede etkisi altına aldı.

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Çakmak Yapı

İtfaiye ekipleri tarafından birçok noktadan müdahale edilen yangın sınırdaki ayçiçek tarlalarına sıçramadan söndürüldü.

Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.