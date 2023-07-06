Tekirdağ'da 6-14 yaş arası yaz okulu kayıtları başladı

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) Spor Basketbol Kulübü, 6-14 yaş arası kız-erkek genç yetenekleri keşfetmek ve bu gençleri Türk sporuna kazandırmak için yeni dönem kayıtlarının başladığını duyurdu.

Deneyimli antrenörler Çiğdem Göroğlu ve Hakan Sınırlı’nın çalıştırdığı sporcular, etkili iletişim, koordinasyon, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek önemli bir deneyimin parçası olacaklar. 1988 yılında basketbol alt yapı faaliyetleri çerçevesinde, ilk ve ortaöğretim yaşlarında bulunan sporcuların ruh ve beden gelişimlerini sağlamak, bunun yanında sağlam, özgüvenli ve ahlaklı bireyler yetiştirmek amacıyla kurulan TREDAŞ Spor Kulübü, 35 yıldır çocuk ve gençlerin fiziksel aktivitelerini güçlendirmek için faaliyetlerini sürdürüyor.

Kayıt işlemler için dileyen vatandaşların; 0549 800 59 59 numaralı telefondan detaylı bilgiye ulaşabilecekleri belirtildi.