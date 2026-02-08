Tekirdağ'da 6 bin 865 sosyal konut için kura çekilecek

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Tekirdağ’da 6 bin 865 sosyal konutun hak sahipleri, 13 Şubat Cuma günü noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı takvime göre Tekirdağ, Türkiye genelinde yürütülen konut seferberliğinde en yüksek pay alan iller arasında yer alıyor.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9-15 Şubat haftasında gerçekleştirilecek kura programına ilişkin bilgi vererek, "Nasıl ki 455 bin konutu tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettiysek, şimdi de 500 bin yuvayla vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyoruz. Yüzyılın Konut Projesi’nde takvim planlandığı şekilde ilerliyor. 50 ilimizde kuralar tamamlandı ve şu ana kadar 177 bin konutun hak sahibi belirlendi. Bu hafta 7 ilimizde daha kura heyecanını paylaşacağız. Kura çekilişleri tamamlanır tamamlanmaz temelleri atacak, 2027 yılının mart ayından itibaren konutları teslim etmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci 29 Aralık 2025 tarihinde başladı. 8 Şubat 2026 itibarıyla 50 ilde toplam 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Bakanlık takvimine göre, 9-15 Şubat 2026 haftasında 7 ilde toplam 25 bin 985 sosyal konutun daha kurası çekilecek. Bu kapsamda 13 Şubat Cuma günü Tekirdağ’da 6 bin 865, Balıkesir’de ise 7 bin 548 konutun hak sahipleri belirlenecek. Kura çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte, 15 Şubat itibarıyla kura yapılan il sayısı 57’ye, hak sahibi belirlenen toplam konut sayısı ise 203 bin 111’e ulaşacak.

Tekirdağ’da yapılacak kura çekimiyle birlikte binlerce aile, uzun süredir beklediği konut hayaline kavuşma yolunda önemli bir adım atmış olacak.