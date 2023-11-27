Tekirdağ'da 6 buçuk kilo likit ve kubar esrar ele geçirildi
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma operasyonunda 6 buçuk kilo kubar ve likit esrar ele geçirildi.
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde jandarma operasyonunda 6 buçuk kilo kubar ve likit esrar ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi’nde B.İ.’nin (40) bağ evinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda, 3 kilo 700 gram kubar esrar, 5 litrelik bidon içerisinde 3 litre likit esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 29 gram kenevir tohumu, 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
Olayda yakalanan şüphelinin ise işlemleri sürüyor.