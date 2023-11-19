Tekirdağ'da 618 litre bandrolsüz içki ele geçirildi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir adreste yapılan aramada 618 litre bandrolsüz içki ve binlerce makaron ele geçirildi.
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde bir adreste yapılan aramada 618 litre bandrolsüz içki ve binlerce makaron ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Şarköy ilçesinde bir şahsın iş yerinde ve deposunda yapılan aramada, toplamda 618 litre bandrolsüz içki, 5 bin 600 adet doldurulmuş makoron, ele geçirildi. Şüpheli S.S. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.