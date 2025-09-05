Tekirdağ'da 7. kattan düşen vatandaş hayatını kaybetti

Tekirdağ Çorlu'da bir rezidansın 7. katından düşen 36 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da 7. kattan düşen vatandaş hayatını kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tekirdağ Çorlu’da bir rezidansın 7. katından düşen 36 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti.

Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, E.P., henüz bilinmeyen bir nedenle ikamet ettiği rezidansın 7. katındaki balkon penceresinden beton zemine düştü.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.P.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından E.P.’nin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

E.P.’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.