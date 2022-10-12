Tekirdağ'da 75 kaçak göçmen yakalandı: 1 organizatör tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa ilçesi Tekirdağ-Malkara Karayolu üzerinde durdurulan 1 kamyon ve 1 otomobilde yapılan arama neticesinde, ülkeye yasadışı yollardan girdiği anlaşılan, 70 Afganistan, 3 Suriye ve 2 Filistin uyruklu oldukları tespit edilen toplam 75 düzensiz göçmen şahıs yakalandı.

Ayrıca bu şahısların yurt dışına çıkmalarına aracılık ettiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs hakkında göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan yasal işlem yapıldı. Şahıslar, sevk edildikleri mahkemece 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.