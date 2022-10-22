Tekirdağ'da 8 hedefe silah operasyonu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ikametlerinde ve iş yerlerinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurulmasına ilişkin 8 hedefe eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da 8 hedefe silah operasyonu
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ikametlerinde ve iş yerlerinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurulmasına ilişkin 8 hedefe eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, ikametlerinde ve iş yerlerinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurduğu değerlendirilen 8 hedef şahsın 12 adresine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla Süleymanpaşa’da yapılan eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, iş yeri kurşunlama olayında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet 9 mm tabanca, silahla yağma olayında kullanılan 1 adet ruhsatsız av tüfeği dahil 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.