Tekirdağ'da 9 kişi uyuşturucudan yakalandı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 9 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 9 kişi uyuşturucudan yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince 9 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik Süleymanpaşa, Ergene ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyon gerçekleştirdi.

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Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerdeki aramalarda, 1007 sentetik ecza hap,100 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 6 gram kokain ve 12 bin 400 Türk lirası ele geçirildi.

Operasyonlarda A.H, E.H.B, M.Ö, Ö.K, K.A, D.D, T.A, Y.Y. ve E.V. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.