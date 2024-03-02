Tekirdağ'da 9 kişi uyuşturucudan yakalandı
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 9 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı.
Tekirdağ’da jandarma ekiplerince 9 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik Süleymanpaşa, Ergene ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyon gerçekleştirdi.
Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerdeki aramalarda, 1007 sentetik ecza hap,100 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 6 gram kokain ve 12 bin 400 Türk lirası ele geçirildi.
Operasyonlarda A.H, E.H.B, M.Ö, Ö.K, K.A, D.D, T.A, Y.Y. ve E.V. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.