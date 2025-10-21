Tekirdağ'da Acil Günleri Sempozyumu düzenlendi

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde düzenlenen Acil Günleri Sempozyumu’nda, yeni başlayan sağlık personeline acil serviste karşılaşabilecekleri zorluklar ve çözüm yolları anlatıldı.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde, acil servise yeni katılan personellere yönelik "Acil Günleri Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyumda, acil serviste karşılaşılan zorluklar ve çözüm yöntemleri ele alındı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar, yaptığı konuşmada yeni katılan personele yönelik düzenlenen sempozyumun önemine dikkat çekerek, "Aramıza yeni katılan arkadaşlar var yani sizlerin daha konforlu hasta bakımı o konfor alanı içerisinde hastalarımız için daha verimli olabilmeniz için bu toplantıları düzenliyoruz. 5 yıldaki bu toplantılar inanılmaz olumlu. Yağmur yağıyor elinizde bir şemsiye yoksa haliyle ıslanırsınız. O şemsiye aslında bu sempozyum; bize her türlü zorlu şartlara karşı koruyan, geliştiren, değiştiren, pratikte de önemli şeyleri önümüze seren, yaşam pratiğinde karşımıza gelebilecek şeyleri öngörmemizi sağlayan bir yapıdır. Bu kapsamda bu sempozyumu düzenliyoruz" dedi.

İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da konuşmasında, sahada deneyim kazanmanın önemine vurgu yaparak, "Arkadaşlarımız fakültelerinden yeni mezun oldular, oradan da belki önemli bir donanımla geldiler ama şimdi artık sahadalar. Sahada olmak, sorumluluk almak başka bir şey. Sahaya çıkmadan önce konunun en iyi bilenlerinden birebir onların anlatımıyla, yaşamdan tecrübelerin aktarılması, soru ve cevaplarla bu iki gün boyunca halkla karşı karşıya geldiğimiz en önemli yer olan acilde tıbbın konusunda kendilerini geliştirecekler. İnşallah pek çok hayatın kurtarılmasına vesile olacaklar" ifadelerini kullandı.

Sempozyum Başkanı Uzm. Dr. Orhan Eroğlu ise acil serviste ekip ruhunun önemine değinerek, "Burada bulunmamız aslında bir görev değil bir sorumluluk. Yeni başlayan meslektaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; acilde başarı aslında insanı anlamakla başlar. Ekip olabilmek, paylaşabilmek ve en önemlisi sakin kalabilmek. Bizi biz yapan değerler bunlar. Bu sempozyumu yeni başlayan arkadaşlar için, en sık gördüğümüz konuları ve en sık karşılaşacakları hastaları pratiklerini iyileştirmek ve hastayı hayata tutabilmek için organize ediyoruz" dedi.