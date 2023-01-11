Tekirdağ'da AFAD'ın düzenlediği afet bilinci eğitimleri devam ediyor

Tekirdağ’da AFAD tarafından düzenlenerek afet bilinci kazandıran eğitimler hız kesmeden devam ediyor.

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından vatandaşlara ve kamu kurum personeline afet bilinci kazandırmak, yaşanacak bir afette yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususları aktarmak amacıyla düzenlenen eğitimler devam ediyor. Bu çerçevede Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Bağcılık Araştırma Enstitüsü personeline afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Enstitü personeline yaşanan bir afette ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde DASK, zorunlu deprem sigortası ve sigortalılık bilinci konularına da değinildi.