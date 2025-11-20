Tekirdağ'da afet beslenme kapasitesi masaya yatırıldı

Tekirdağ’da afet ve acil durumlarda sunulacak beslenme hizmetlerinin kapasitesini değerlendirmek amacıyla kapsamlı toplantı yapıldı.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu’ndaki programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Mukadder Üğüden ile AFAD ve Kızılay personeli katıldı. Türk Kızılay’ın Beslenme Ana Çözüm Ortağı olarak afet ve acil durumlarda beslenme hizmetlerinin koordinasyonundan sorumlu olması kapsamında, ildeki sıcak yemek üretim tesisleri, mobil ikram araçları, personel durumu ve lojistik imkanlara ilişkin mevcut durum gözden geçirildi. Hazırlanan Tekirdağ İli Beslenme Kapasitesi ele alınarak kurumların iş birliği ve koordinasyon süreçleri masaya yatırıldı. Toplantıda, afet ve acil durumlara hazırlık seviyesinin yükseltilmesi amacıyla beslenme hizmetlerinde geliştirilmesi gereken alanlar değerlendirildi. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, saha kapasitesinin artırılması ve muhtemel afet senaryolarında uygulanacak beslenme planlarının güncellenmesi yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.