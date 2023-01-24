Tekirdağ'da afet eğitimleri devam ediyor

Tekirdağ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından verilen eğitimler devam ediyor.

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından öğrencilere, kamu kurum ve kuruluşlarına, vatandaşlara yönelik verilen afet bilinci eğitimleri devam ediyor. Verilen eğitimler çerçevesinde, Ergene ilçesinde bulunan Başöğretmen Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu ve Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrencilerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verilerek, tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Öğretmen ve öğrencilere yönelik verilen eğitimlerde; ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde DASK, Zorunlu Deprem Sigortası, Sigortalılık Bilinci konularına da değinildi.

Okul bahçesinde getirilen Deprem Simülasyon Tırı’nda öğrencilere deprem anı ile deprem sırasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatılıp, deprem deneyimi yaşatıldı.

Eğitim sonrasında deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.