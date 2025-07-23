Tekirdağ'da ağır koku ihbarlarına jet denetim

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki Velimeşe OSB ve çevresindeki sanayi tesislerinde gece saatlerinde koku ve emisyon şikayetleri üzerine yapılan denetimlerde bacalardan ölçümler alınarak Çorlu Deresi ve atıksu deşarjı bulunan işletmelerde incelemeler gerçekleştirildi.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi ile Çorlu-Çerkezköy yol güzergâhı üzerindeki sanayi tesislerinden gelen koku ve emisyon ihbarları üzerine, Tekirdağ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde denetim gerçekleştirildi.

21 Temmuz 2025 tarihinde saat 22.00 ile 04.00 arasında yapılan denetimlerde, sanayi tesislerine ait bacalarda müdürlük personelinin gözetiminde, Bakanlıkça yetkilendirilmiş akredite laboratuvarlar aracılığıyla emisyon ölçümleri yapıldı.

Aynı zamanda Çorlu Deresi çevresi ile atıksu deşarjı bulunan işletmelerde de kapsamlı çevre incelemelerinde bulunuldu. Yapılan ölçümlerin ardından elde edilen sonuçlara göre, 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde ilgili iş ve işlemler başlatılacağı bildirildi.