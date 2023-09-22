Tekirdağ'da aile çalıştayı

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılması için ’Aile Çalıştayı’ düzenlendi.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılması amacıyla "Aile Çalıştayı" programı düzenlendi.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştayda, yaptığı konuşmada, ailelerin toplumun temel taşları olduğunu ifade ederek, "Güçlü aile bağları, toplumun daha sağlıklı ve dengeli olmasını sağlar. Ailenin güçlendirilmesi, sağlıklı ve mutlu aile ilişkilerini teşvik etmek demektir. Aile içinde iyi iletişim kurma, birbirimize destek olma, sorunları çözme ve birlikte zaman geçirme gibi faktörler aile bağlarını güçlendirmeye yardımcı olur. Türkiye’nin yüzyılına ilerlerken ailelerimizin önemi, aile bağlarının güçlendirilmesi ve dayanışmanın vazgeçilmezliği üzerine düşünmemiz gerekiyor. Kültürel mirasımızı sürdüren, toplumsal değerleri aktaran ve dayanışmanın temelini oluşturan yapı taşları olmakla ailelere değer vermek, onları güçlendirmek ve dayanışmayı teşvik etmek, Türkiye’nin geleceğini daha parlak bir şekilde inşa etmemize katkı sağlayacaktır” diyerek aile içindeki dayanışma ve sevgi, toplumun genel dayanışmasının bir yansıması olduğunu aktararak, ailelerin güçlendirilmesi, toplumun geleceğini şekillendirmek açısından büyük bir öneme sahip olduğuna vurgu yaptı.

Programa, Uslu’nun yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ve kurum temsilcileri de katıldı.