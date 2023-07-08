Tekirdağ'da alabora olan teknedeki 4 kişi son anda kurtarıldı
Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında facianın eşiğinden dönüldü. Alabora olan teknedeki 4 kişi son anda kurtarıldı.
Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında facianın eşiğinden dönüldü. Alabora olan teknedeki 4 kişi son anda kurtarıldı.
Süleymanpaşa ilçesine Barbaros Mahallesi açıklarında meydana geldi. Gezintiye çıkan 4 kişi ters yönden gelen dalga yüzünden yan yatan tekneden düşerek denizde çırpınmaya başladı. Teknelerine tutunarak denizin üzerinde durmaya çalışan vatandaşları fark eden özel liman işletmesi personelleri vatandaşları bulundukları yerden kurtardı. Kıyıya çıkartılarak, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.