Tekirdağ'da alacak meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Aralığı Sokak’ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, eski çalıştığı işyerinden alacağı olduğunu öne süren M.E., firma binasına gelerek içerideki kişilerle tartıştı. Alacağının ödenmesini isteyen M.E.’nin tartışmayı küfürleşmeye dönüştürdüğü, ardından üzerindeki bıçağı çıkararak Ş.S.Ç.’ye saldırdığı öğrenildi. İki bıçak darbesiyle yaralanan Ş.S.Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırının ardından sinir krizi geçiren M.E., elindeki bıçakla kendisine de zarar verdi. Şüpheli, asayiş ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, kavga sırasında bir otomobil ile bir motosiklette küçük çaplı maddi hasar oluştu.