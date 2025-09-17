Tekirdağ'da alkollü bisiklet sürücüsüne 9 bin 268 TL ceza

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik ekiplerince yapılan denetimde, 3.43 promil alkollü olduğu belirlenen bisiklet sürücüsüne 9 bin 268 TL ceza uygulandı.

Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi Valilik mevkiinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, trafikte seyir halinde olan bisiklet sürücüsü A.Ş.’nin alkollü olduğu tespit edildi. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 3.43 promil alkollü olduğu belirlenerek 9 bin 268 TL idari para cezası uygulanırken, bisikletine geçici süreyle el konuldu.