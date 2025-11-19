Tekirdağ'da alkollü vatandaş merdiven boşluğuna düştü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, alkollü olduğu öne sürülen vatandaş dengesini kaybederek, yaklaşık 2 metre yüksekten apartmanın merdiven boşluğuna düşmesi sonucu yaralandı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, alkollü olduğu öne sürülen vatandaş dengesini kaybederek, yaklaşık 2 metre yüksekten apartmanın merdiven boşluğuna düşmesi sonucu yaralandı.
Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Çağrı Sokak’ta meydana geldi. Elektriklerin kesik olduğu saatlerde merdivenlerden zemin kata inen K.E., bu sırada dengesini kaybedip yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaralanan K.E., itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansa Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralı şahıs tedavi altına alındı.