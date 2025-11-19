Tekirdağ'da alkollü vatandaş merdiven boşluğuna düştü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, alkollü olduğu öne sürülen vatandaş dengesini kaybederek, yaklaşık 2 metre yüksekten apartmanın merdiven boşluğuna düşmesi sonucu yaralandı.

Tekirdağ'da alkollü vatandaş merdiven boşluğuna düştü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Çağrı Sokak’ta meydana geldi. Elektriklerin kesik olduğu saatlerde merdivenlerden zemin kata inen K.E., bu sırada dengesini kaybedip yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaralanan K.E., itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansa Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralı şahıs tedavi altına alındı.

