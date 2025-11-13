Tekirdağ'da altyapı yetersizliği sokakları yine göle çevirdi: Onlarca araç sanayinin yolunu tuttu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde önceki gün etkili olan sağanak yağış sonrası birçok cadde ve sokak göle dönerken, çok sayıda servis aracı ve minibüs sular içinde kaldı. Araçlarını meydana gelen arızalar nedeniyle sanayiye götüren birçok servis sürücüsü duruma tepki gösterdi.

İlçede önceki gün aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat süren sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kızılpınar Kahveler Durağı ve şehrin ana arterlerinde biriken sular nedeniyle birçok araç ilerleyemedi. Bazı servis araçları ve yolcu minibüsleri yolda kalırken, yolcular uzun süre araçlardan inemedi. Sular altında kalan araçlar, arızaların giderilmesi için sanayiye çekildi. Araçların motor ve elektrik aksamlarında meydana gelen hasarların yüksek maliyet oluşturduğu öğrenildi.

Tekirdağ Servisçiler Odası Başkan Yardımcısı Nihat Yıldız, yaklaşık 15 aracın suyun içinde kalması nedeniyle arıza yaptığını belirterek, "Çok mağdur durumdayız. Hem biz, hem de taşıdığımız fabrikalar ve çalışanlar mağdur oldu. TESKİ ve belediyelerin bu konuda gerekeni yaparak mağduriyetimizi gidermelerini istiyoruz" dedi.

Yıldız, ilçede her yağış sonrası benzer durumların yaşandığını ifade ederek, altyapı sorununa kalıcı çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

"Bizlere sahip çıkılmasını istiyoruz"

Servisçi esnafı ise, "11 Kasım akşamüzeri başlayan yağışın ardından aracımız suya kapıldı. Bu sebepten dolayı araçlarımızın arızalarını yaptırıyoruz. Motor indi, şu an elektrik arızasını yaptırıyoruz. Yetkililerden bu işe çözüm getirmesini ve esnafımıza sahip çıkılmasını istiyoruz. Sadece ben değil, birçok arkadaşım mağdur oldu. Servis çektiğimiz firmalar da durumdan mağdur oldu. Altyapının bir an önce yapılması ve zararlarımızın giderilmesini istiyoruz. Faturalarımız çıktığında masrafımız da belli olacak. Aracımız 2 gün boyunca çalışmadı, toparlamaya çalışıyoruz. Araçlarımızda elektrik aksamında arıza oldu, beyin yandı, marş motorları çalışmadı. Zararımızın giderilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.