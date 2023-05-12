Tekirdağ'da anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
Tekirdağ'da Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Tekirdağ’da Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, 6-12 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından anaokulu öğrencilerine trafik kuralları hakkında eğitim verildi. Miniklere trafik bilincini oluşturmak için kısa filmler izletilerek, etkinlik sonunda çeşitli hediyeler verildi.