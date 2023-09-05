Tekirdağ'da anız yangını

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kırsal alanda başlayan anız yangını, 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Muratlı-Müsellim yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; yoldan geçen araçlardan atılan sigara izmaritinin yol açtığı ileri sürülen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Anız yangını dere yatağına da sıçradı. Bazı büyük ağaçlar da yandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyüyünce civar ilçelerden de destek ekipler çağrıldı. Yangın, 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken, 1 saatlik de soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.