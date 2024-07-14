Tekirdağ'da anız yangını

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde başlayan anız yangınına müdahale çalışması başlatıldı.

Tekirdağ'da anız yangını
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde başlayan anız yangınına müdahale çalışması başlatıldı.

Saray’a bağlı Büyükyoncalı Mahallesi’nde anız yangını çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale çalışması başlattı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ateş savaşçıları itfaiye ekiplerine zor anlar yaşatıyor.