Tekirdağ'da anız yangını
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde başlayan anız yangınına müdahale çalışması başlatıldı.
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde başlayan anız yangınına müdahale çalışması başlatıldı.
Saray’a bağlı Büyükyoncalı Mahallesi’nde anız yangını çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale çalışması başlattı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ateş savaşçıları itfaiye ekiplerine zor anlar yaşatıyor.