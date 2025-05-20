Tekirdağ'da anne ve kızının öldüğü kazada sanığın duruşması ertelendi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Safiye Erden (74) ile kızı Refiye Erden'in (44) hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ'da anne ve kızının öldüğü kazada sanığın duruşması ertelendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde Safiye Erden (74) ile kızı Refiye Erden’in (44) hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, iki kişiyi "olası kastla öldürme" suçlamasıyla 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Enis Demirkıran ile taraf avukatı katıldı.

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Duruşmada, kazanın meydana geldiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri izletildi.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu’ndan beklenen raporun henüz ulaşmadığını belirterek, eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 1 Temmuz’a erteledi. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.