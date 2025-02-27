Tekirdağ'da anne ve kızının öldüğü kazada sürücünün yargılanması sürüyor

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde anne ve kızının hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına, iki kez "olası kastla öldürme" suçundan 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sanık Enis Demirkıran, kazada hayatını kaybeden Safiye (74) ve Refiye (44) Erden’in yakınları ile taraf avukatları katıldı. Sanık Enis Demirkıran savunmasında, kazadan önce az miktarda alkol aldığını ve hızının yüksek olmadığını öne sürdü. Trafik ışığının sarıdan kırmızıya döndüğü sırada geçebileceğini düşündüğünü ancak o anda yola çıkan araca çarptığını belirtti. Yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ifade eden sanık, mahkemeden tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Mayıs 2025 tarihine erteledi.