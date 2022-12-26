Tekirdağ'da araç sayısı 1 yılda 10 binden fazla arttı

TÜİK Verilerine göre Tekirdağ’da bir yılda 10 bin 799 araç artarken, kent genelinde araç sayısı 300 bine dayandı.

TÜİK verilerine göre 2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle Tekirdağ’daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 299 632’e yükseldi. Tekirdağ’da Kasım ayında 8 bin 624 adet taşıtın devri yapıldı. Tekirdağ’da devri yapılan toplam 8 bin 624 taşıt içinde otomobil yüzde 65,6 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,3 ile kamyonet, 6,5 ile traktör ve 5,7 ile motosiklet takip etti. Kasım ayında devri yapılan taşıtların yüzde 6’sını ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Tekirdağ, 2022 yılı Kasım ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre bin 353 bir önceki yılın aynı ayına göre ise 10 bin 799 (yüzde 3,7) adet artarak 299 bin 632 adet oldu. Tekirdağ, toplam 299 bin 632 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1’ine sahip konumunda.