Tekirdağ'da araçların üzeri çamurla kaplandı

Tekirdağ'da yağış etkisini sürdürürken, toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri çamurla kaplandı.

Tekirdağ'da araçların üzeri çamurla kaplandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Tekirdağ’da yağış etkisini sürdürürken, toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri çamurla kaplandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. İlçede araçların üstü çamurla kaplandı.

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Gün içinde hafif şekilde yağmur yağmaya başladı. Ardından toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı. Araçların üzerlerinin çamurla kaplandığı görüldü.