Tekirdağ'da Aralık ayında 4 bin 206 konut satıldı

TÜİK verilerine göre Tekirdağ’da Aralık ayında 4 bin 206 konut satılırken, bu verilere göre Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2’si Tekirdağ’da gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalarak 207 bin 963 oldu. 4 bin 206 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2’si Tekirdağ’da gerçekleşerek en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 11. sırada yer aldı. Konut satışlarında İstanbul 36 bin 744 konut satışı ve yüzde 17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 16 bin 365 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 11 bin 168 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile Antalya izledi. Konut satışlarının en az olduğu il 58 konut ile Ardahan oldu.

Tekirdağ’da ipotekli konut satışları sayısı 616 olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,6 ile 14. sırada yer aldı. Tekirdağ, Türkiye’deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 2,8’lik payı ile 6. sırada yer aldı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,8 azalış göstererek 21 bin 796 oldu. 2022 yılında gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 4,8 azalışla 280 bin 320 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı Aralık ayında yüzde 10,5, 2022 yılında yüzde 18,9 olarak gerçekleşti.