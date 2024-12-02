Tekirdağ'da aranan şahıslar yakalandı
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aranan şahıslar yakalandı, trafik ihlalleri tespit edildi.
Tekirdağ’da jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aranan şahıslar yakalandı, trafik ihlalleri tespit edildi.
İl ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 Aralık’ta 13.00-15.00 saatleri arasında kent genelinde "Kod Duman" uygulaması gerçekleştirdi. 22 tim ve 68 personelle 16 farklı noktada denetimler yapıldı. Denetimlerde bin 968 şahıs ve 818 aracın sorgusu yapılırken 6 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 9 araca 20 bin 129 TL trafik cezası uygulandı, 5 araç trafikten men edildi.
Toplum güvenliği ve trafik düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi.