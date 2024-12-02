Tekirdağ'da aranan şahıslar yakalandı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aranan şahıslar yakalandı, trafik ihlalleri tespit edildi.

Tekirdağ'da aranan şahıslar yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aranan şahıslar yakalandı, trafik ihlalleri tespit edildi.

İl ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 Aralık’ta 13.00-15.00 saatleri arasında kent genelinde "Kod Duman" uygulaması gerçekleştirdi. 22 tim ve 68 personelle 16 farklı noktada denetimler yapıldı. Denetimlerde bin 968 şahıs ve 818 aracın sorgusu yapılırken 6 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 9 araca 20 bin 129 TL trafik cezası uygulandı, 5 araç trafikten men edildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Toplum güvenliği ve trafik düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi.