Tekirdağ'da av yasağı başladı: 250 bin liralık ağlar müsilajda kayboldu

Marmara Denizi’nde bugün başlayan av yasağıyla birlikte Tekirdağlı balıkçılar sezonu kapattı.

Yasakla birlikte Tekirdağ Süleymanpaşa’daki birçok balıkçı limanlara dönerken 12 metrenin üzerindeki tekneler faaliyetlerini yaklaşık bir ay önce müsilaj nedeniyle durdurmuştu. Ancak 12 metrenin altındaki küçük tekneler, hava ve deniz şartları elverdiğinde avcılık yapabilecek. Bu tekneler, karides, kalkan ve palamut gibi türleri avlayamayacak ancak istavrit, lüfer, hamsi ve tekir gibi balıkları tutmaya devam edebilecek.

Müsilaj ağları kaçırdı

Balıkçı Ömer Kurşun, Marmara Denizi’nde yaşanan müsilajın etkilerine dikkat çekerek, "Denizanasının erimesi bu, o da neden kaynaklanıyor? Oksijen yok denizde, ağ atıyorsun denize ağlar sülük gibi oluyor, makaralar basmıyor. Bir arkadaşımız iki gün önce ağ attı denize 70 paket ağ attı. Kaykay, su ağları sürükledi kayboldu ağlar. Adamın 250 bin liralık ağları gitti. Bu kaykaydan kaynaklanıyor" dedi.

Müsilajda erken paydos

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ise bu sezonun zorlu geçtiğini belirterek, "Bu sene Eylül ayından itibaren Marmara Denizi’nde balıkçılık yapan arkadaşlarımız müsilaj nedeniyle çok da fazla faaliyet yapamadılar. Ama Allah’a şükürler olsun bu sene Karadeniz çok bereketli geçti. Burada bulunan balıkçı arkadaşlarımızın çoğunluğu av sezonunu Karadeniz’de geçirdiler. Karadeniz bu sene bol miktarda palamutla geçti. Allah nasip ederse havaların ısınmasıyla birlikte müsilajın Marmara Denizi’ni terk etmesini ümit ediyoruz. Nasip olursa Eylül ayından itibaren tekrar faaliyete geçtiğimizde vatandaşlarımız bol miktarda lüferle taze ve uygun fiyatlı balık yiyecekler" diye konuştu.

Avcılık devam edecek

Pehlivanoğlu ayrıca, "Gırgır dediğimiz 12 metrenin üzerinde olan balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini 1 ay önce müsilajdan dolayı durdurmuşlardı. 12 metrenin altında olan balıkçı teknelerimiz avlanmaya devam edecekler fakat onlar da karides, kalkan, palamut tutamayacaklar. Fakat denizde lüfer, tekir, istavrit, hamsi gibi balıklarını tutmaya devam edecekler" dedi.