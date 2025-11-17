Tekirdağ'da avcılar bile şaşırdı: 300 kiloluk yaban domuzu avlandı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde sürek avına çıkan avcılar, yaklaşık 300 kilogram ağırlığında dev bir yaban domuzu avladı.

Hayrabolu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi’nin Kuruçeşme mevkiinde sabah saatlerinde sürek avı yapan avcılar, dev bir domuz ile karşılaştı. Karşılarına çıkan dev domuzun hızla araziye doğru ilerlemesi üzerine avcılar hemen takibe geçti. Kısa süren müdahale sonucunda yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki domuz avlandı. Bölgede uzun yıllardır avcılık yapan Şaban Aydın, domuzun büyüklüğünün kendilerini şaşırttığını belirterek, "Bugüne kadar bu büyüklükte bir domuz gördüğümü hatırlamıyorum. İlk kez bu kadar büyük bir domuz avladık. Böylesine dev bir domuz görenler çok şaşırdı" dedi.