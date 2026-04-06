Tekirdağ'da Avukatlar Günü törenle kutlandı

Tekirdağ’da 5 Nisan Avukatlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik önünde gerçekleştirilen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Baro Başkanı Egemen Gürcün ile çok sayıda avukat katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk heykeline çelenk sunuldu.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Tekirdağ Baro Başkanı Egemen, savunmanın yargının kurucu unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Bugün burada, yargının kurucu unsurlarından biri olan savunmanın temsilcileri olarak bir aradayız" ifadelerini kullandı.