Tekirdağ'da bacadan çıkan duman paniğe sebep oldu

Tekirdağ'da bir işletmenin bacasından çıkan yoğun duman nedeniyle itfaiye ekiplerine haber verildi.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir işletmenin bacasından çıkan duman paniğe yol açtı. Yoğun dumanı fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Tekirdağ İtfaiyesi’ne bağlı ekipler, bacaya müdahale etti.

İtfaiye ekiplerin müdahalesi çevredekilere rahat bir nefes aldırırken, olayla ilgili herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar yaşanmadığı öğrenildi.