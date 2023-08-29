Tekirdağ'da bağ bozumu etkinliği: Binlerce çeşit üzüm hasat edildi

Tekirdağ’da üzüm hasadı mevsiminin başlamasıyla Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde bağ bozumu etkinliği düzenlendi. Vatandaşlar lezzetine doyulmayan üzümleri toplamak için birbirleriyle yarıştı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Süleymanpaşa Belediyesi ortaklığında düzenlenen bağ bozumu şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar, Tekirdağ’a özgü üzümler başta olmak üzere Türkiye’nin bir çok noktasında yetişen üzüm çeşitlerinin de yetiştirildiği üzüm bağındaki üzümleri toplamak için birbirleriyle yarıştı.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü’ne ait üzüm bağında düzenlenen etkinliğe, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Enstitüye ait bağda yetişen üzümlerin sergilendiği standlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, bağcılık konulu fotoğraf sergisi de sanatseverlerin büyük ilgisini topladı.

Saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan bağ bozumu etkinliğinde konuşan Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, "Biz bağcılar olarak üzümü dünyanın en önemli meyvelerinden birisi olarak tanımlıyoruz. Üzümün Tekirdağ’ımız için, Süleymanpaşa için çok önemli bir ürün olduğunu söylemem gerekiyor. Bağcılık Araştırma Enstitüsü 1930 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle kurulmuş bir kurum. 100 yıla yakın bir ömrü olan kurumda çalışmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu anlamda 100 yıla yakın bir süredir AR-GE yapıyoruz. Üretim faaliyetlerimiz var, başta fidan üretimi ve bağcılık teknolojileri ile ilgili eğitim faaliyetlerini de yürütüyoruz. Çok geniş çerçeveli bir çalışma alanımızın olduğunu söylemem gerek. Bir atasözümüz var. Bakarsan bağ olur diye. Bu, hakikaten bağdan esinlenilerek, bağcılığın iş gücü yoğunluğundan esinlenilerek söylenmiş bir atasözüdür. Bu anlamda bağcılığın tarımsal faaliyetler içerisinde çok önemli bir yeri olduğunu söylemeliyim" dedi.

Ardından kürsüye gelerek bir konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, "Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği bağ bozumu şenliğine hoşgeldiniz. Bizim Tekirdağ yöremiz, Süleymanpaşa yöremiz buğday ve ayçiçeği üretiminden sonra üçüncü sırada gelen bağcılık, üzüm bizim bu yöremizde çok iyi yetişen bir meyve. Zaman içinde tarımının çok iyi yapıldığı bir meyveydi son zamanlarda biraz azalsa da yine de üçüncü sırada yer almaktadır. Burada Bağcılık Araştırma Enstitümüz çok uzun yıllardan beri faaliyet gösteren açık hava müzesi. Her geçen sene bizim kendi topraklarımıza özgü üzümleri yetiştirmekte ve çiftçimize önder olmaktadır. Bunun yanında yeni bahçelerinde ürettiği üzümleri işleyip piyasaya sürmekte. Bunun yanında pekmez, üzüm çekirdeği, bizim de Belediyemizin çay bahçelerinde kullandığımız üzüm sularının üretimini yapmaktadır. Ben burada çalışan bütün arkadaşlarıma, mühendislerimize, personellerimize teşekkür ediyorum. Süleymanpaşa Belediyesi olarak üzümü kendi yöremizde tanıtmamız lazım. Buraya katılan bütün misafirlerimize, teşekkür ediyor; bağ bozumunun tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ise, "Ben bu güzel etkinliğin Tekirdağ’ımıza, bu güzel ilçeye, Süleymanpaşa’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bir farkındalık günü olmasını diliyorum. Yavaş yavaş bu alandan çekilen çiftçilerimizin yeniden bu alana gelebilmesi için cazibe merkezi oluşturmak amacıyla bir etkinlik olmasını temenni ediyorum. İnşallah Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitümüz tarafından yapılan çalışmalar Tekirdağ’ımız ve ilçemiz için güzel sonuçlar doğurur. Burada çok ciddi çalışmalar var. Bir Vali Yardımcısı olarak tarım da bana bağlı olduğu için konuyu yakından biliyorum. 1400 civarında yerli üzüm çeşidi, 150 civarında da yabancı üzüm çeşidine ev sahipliği yapıyor. Burada AR-GE ve bilimsel çalışmalar yapılıyor. Sonucunda ülkemiz için verimli, en dayanıklı üzüm çeşitlerinin çoğaltılması için gayret sarfediliyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Süleymanpaşa Belediyesi Paşa Halk Dansları Topluluğu, Tekirdağ yöresine ait halk oyunları gösterisini sundu. Gösterinin ardından vatandaşlar ve protokol üyeleri enstitüye ait bağda üzüm keserek binlerce çeşit üzümün tadına baktı.