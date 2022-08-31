Tekirdağ'da balıkçılar 'Trakya havalarıyla' denize açıldı

2022 - 2023 denizde av yasağının kalkmasına saatler kala Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçı barınağına aileleriyle gelen balıkçılar, burada küçük bir kutlama yaptı. Zaman zaman Trakya havalarıyla oynayan Tekirdağlı balıkçılar, av yasağının kalkmasına saatler kala dualar eşliğinde Marmara Denizine açıldı. Saatlerin 00.00’ı göstermesiyle balıkçılar açıldıkları Marmara Denizinde sezonun ilk ağlarını denize bırakacak. Denize açılmadan önce gazetecilere açıklamada bulunan balıkçılar, bu sezon palamuttan çok umutlu olduklarını ifade ederek, vatandaşları bu sezon balığa doyurmak istediklerini belirtti.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, ‘’Umudumuz inşallah Rabbim izin verirse bu sabaha karşı bol palamutla dönmek, sizlerin ve Allah’ın gücü ile inşallah sabaha karşı balıkla döneceğiz. Yüce Rabbim tüm balıkçı arkadaşlarımızın rızklarını açık eylesin inşallah. Saat 12’de vira bismillah diyeceğiz’’ dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz ise yaptığı açıklamada, "İnşallah bu akşam denize çıkacağız, inşallah bol balıkla dönmeyi ümit ediyoruz. Tüm balıkçılıkla ekmeğini geçindiren balıkçı arkadaşlarımın 2022-2023 sezonu hayırlı uğurlu olsun. Hepsine şimdiden rastgele diyorum’’ dedi.