Tekirdağ'da barajda adacıklar oluştu

Tekirdağ’daki Karaiğdemir Barajı’nda kuraklık ve sıcaklıklar nedeniyle su seviyesi kritik seviyeye geriledi.

Tekirdağ’da sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılayan Karaiğdemir Barajı’nda su seviyesi kritik seviyeye geriledi. Toplam kapasitesi 106 milyon metreküp olan barajda, kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle doluluk oranı yaklaşık 5 milyon metreküpe düştü.

Barajdan tarımsal sulama amacıyla çekilen su, gölette yeni çatlakların ve küçük adacıkların oluşmasına neden oldu. Suyun çekildiği bölgelerde ortaya çıkan alanlarda çamur tabakaları ve otlar dikkat çekiyor. Yetkililer, devam eden kuraklık nedeniyle su kaynaklarının daha etkin kullanılması gerektiğine vurgu yaptı.