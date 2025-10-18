Tekirdağ'da başıboş atlar trafiği tehlikeye soktu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Uzunköprü Caddesi üzerinde başıboş dolaşan atlar, trafikte tehlike oluşturdu. Özellikle gündüz saatlerinde yaşanan olay, hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşattı.

Tekirdağ'da başıboş atlar trafiği tehlikeye soktu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, Uzunköprü Caddesi üzerinde başıboş dolaşan atlar, trafikte tehlike oluşturdu. Özellikle gündüz saatlerinde yaşanan olay, hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşattı.

Uzunköprü Caddesi üzerinde bir anda ortaya çıkan atlar, yol ortasında bir süre gezindikten sonra park halindeki araçların arasında dolaşmaya devam etti. Sürücülerin trafikte ilerlemesini engelleyen atlar, trafik akışını durma noktasına getirdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

İlçede yaşayan vatandaşlar, başıboş gezen atlara mutlaka önlem alınması gerektiğini belirterek, durumun trafik güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini belirttiler.