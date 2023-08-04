Tekirdağ'da bedava döner kuyruğu

Tekirdağ Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir döner firması açılışının 5. yılına özel gün boyunca vatandaşlara bedava döner dağıttı.

Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Pınar Bulvarı üzerinde 2018 yılında hizmete başlayan bir döner firması 5. Yılına özel gün boyunca döner, ayran menüsünü bedavaya vatandaşa dağıttı.

“Bu bir gelenek”

Dağıtılan dönerin gün boyunca devam edeceğini ifade eden firma sahibi Onur Canbaz, “Her dönerci 5-10 ve 15. yıllarında böyle bir kutlama yapar. Aslına baktığımız zaman bu bir gelenektir bizim için. Kutlamamız bugün döner bitene kadar devam edecek. Biz Kapaklı’da 4 Ağustos 2018 yılında tam bugün kurulduk. Kutlamalarımıza saat 09.00’da başladık, dönerimiz pişti ve ondan sonra da halka vermeye başladık. İlk başladığımız zaman baya bir yoğunluk vardı. Vatandaşlarımız geliyor bence bu yoğunluk öğleden sonra da saat 16.30’dan sonra işçiler çıktığında da sürer diye düşünüyoruz. Katılımdan memnunuz” dedi.

“Beş arkadaşımla geldim”

Kurstan çıkıp döner yemeye gelen çocuk, “Camiden kurstan geldim buraya. Kuyruk baya vardı. 15 - 20 dakikadır buradayım. 5 arkadaşımla birlikte buradayız” diye konuştu.

Döner bitene kadar devam etti

Pınar Bulvarı boyunca uzanan kutlamalara katılan vatandaşların kuyruğu, günün geç saatlerinde döner tükenene kadar devam etti.