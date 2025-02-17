Tekirdağ'da beklenen yağış başladı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Tekirdağ'da beklenen yağış başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılardan sonra Tekirdağ’da beklenen yağış başladı.

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Kentte gece başlayan sağanak, sabahta devam etti. Sabah etkisini arttıran sağanak yağış kısa sürede etkisini artırarak günlük hayatı zorlaştırdı. Yağışın etkisiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, sürücüler dikkatli ilerlemek zorunda kaldı. Sağanak yağış yağmur bekleyen çiftçiler için de can suyu oldu.

Yağışın ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.