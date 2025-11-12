Tekirdağ'da belediye halk otobüsü tarlaya girdi: 2 yaralı
Tekirdağ Çorlu'da yoldan çıkan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi halk otobüsünün tarlaya girmesi sonucu meydana gelen kazada 2 yolcu yaralandı.
Kaza, Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi (Sarılar yolu) üzerinde meydana geldi. Hatip Mahallesi yönünden Karatepe Cezaevi istikametine seyreden H.S.K. idaresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi şehir içi halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi.
Kaza sonrası yaklaşık 12 yolcunun içinde bulunduğu otobüste iki yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular ise, olay yerine gelen başka bir otobüsle yolculuğuna devam etti.
Kaza sonrası olay yerine gelen İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, yolda trafik tedbiri aldı. Kazaya karışan otobüs daha sonra vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.