Tekirdağ'da belediye personellerinden 9-8'lik paydos

Tekirdağ’da düzenlenen keşkek şenliğinin hazırlanmasında büyük emek sarf eden belediye personelleri, yorgunluklarını şenliğin finaline 9-8’lik ritimlerde attı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 4’üncüsü düzenlenen Karacakılavuz Keşkek Şenliği’nin hazırlanmasında büyük emeği olan belediye personelleri, festivalin finalinde yorgunluklarını 9/8’lik ritimlerle dans ederek attı.

Karacakılavuz Mahallesi’nin yöresel lezzetlerinden olan ve UNESCO tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras" listesine eklenen keşkeğin tanıtımı için 4’üncü kez düzenlenen şenliğin hazırlıklarına günler öncesinden başlayan Süleymanpaşa Belediyesi personelleri, iki gün boyunca yoğun bir şekilde devam eden şenliğin finalinde Trakya yöresine ait 9-8’lik müzikler eşliğinde göbek atarak, yorgunluklarını attı.

Personellerin doyasıya eğlendiği gecede, vatandaşlar da personellere eşlik ederek gelecek yıl yapılacak şenlik için sabırsızlandıklarını dile getirdi.