Tekirdağ'da bin dönüm buğday tarlası yandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kısmı biçilmiş yaklaşık bin dönüm buğday tarlası yandı. Dünya genelinde buğday krizinin konuşulduğu günlerde bin dönüm alanın yanması yürekleri sızlattı.

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  • 03.07.2022 20:54
  • Güncelleme: 03.07.2022 21:29
Tekirdağ'da bin dönüm buğday tarlası yandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Yangın, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karaevli Mahallesi’nde bulunan buğday tarlasında meydana geldi. İddiaya göre, çoğunluğu ekili vaziyette bulunan buğday tarlasında yangın çıktı. Tarlada dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, mahalle sakinleri de traktörler ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Rüzgarın da etkisiyle yangın çevredeki diğer tarlalara sıçardı. İtfaiye ekipleri ve traktörlerle yapılan 1 saatlik müdahalenin ardından tarla yangını kontrol altına alındı. Alanda yapılan incelemede çoğunluğu ekili vaziyette bulunan yaklaşık bin dönüm buğday tarlası yandı. Aynı bölgede dün de çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm alan yanmıştı. Dünya genelinde buğday krizinin konuşulduğu bu günlerde bin dönüm alanın yanması yürekleri sızlattı.

Traktörü ile yangına müdahale eden mahalle sakinlerinden Hüseyin Alp Çakırlar yaptığı açıklamada, “Dün biçerdöver tarafından çıktığı düşünülüyordu. Fakat bugün daha bir bilgi alamadık. Çok buğday yandı. Biçilmemiş alan. Durum vahim. Durum çok kötü. Ortalama bin dönüm alanın yandığını düşünüyorum. Bizimde biraz alanımız yandı. Üzgünüz umarım devamı gelemez” dedi.

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İHA

Editör
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